"Допрыгались!": Учителя и дети боятся идти в школы России

Царьград Что происходит - разбор Делягина Коллаж Царьграда Новый учебный год только начался, а школьные коридоры уже пропитались запахом страха.
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Есть видео с ютуба, но это не все про заматашек. Могу еще привести факты. https://youtu.be/In_3Y22Gkdo?si=GsOWwTNfcpe4nYcJВОТ ЭТО ПОВОРОТ! Врач из Дагестана рассказала, что скрывают никабыYouTube
Вернуть в школы нормальное воспитание, октябрятские и пионерские организации, с новыми нужными ныне правилам:, не пить, не курить, не наркоманить, не обижать и не унижать никого. Вернуть дежурства детей и учителей по школе, когда дежурный пятиклассник мог и восьмикласснику замечание сделать. Разбор происшествий с психологом. Детский суд. Под контролем взрослых за мелкие проступки как у Корчака.разбор НА СОВЕТЕ КОМАНДИРОВ КАК У МАКАРЕНКО для более старших. Ну и за преступления уже спецшкола или колония.
И что значит детей до 14 лет нельзя наказывать? Если они представляют угрозу для других В СССР таких с первого класса могли поместить в спецшколу, А преступники пришедшие к власти это отменили.