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Медвежий угол

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"Допрыгались!": Учителя и дети боятся идти в школы России

"Допрыгались!": Учителя и дети боятся идти в школы России

Царьград Что происходит - разбор Делягина Коллаж Царьграда Новый учебный год только начался, а школьные коридоры уже пропитались запахом страха.

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Новый комментарий от пользователя
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Нина Плотникова

Вернуть в школы нормальное воспитание, октябрятские и пионерские организации, с новыми нужными ныне правилам:, не пить, не курить, не наркоманить, не обижать и не унижать никого. Вернуть дежурства детей и учителей по школе, когда дежурный пятиклассник мог и восьмикласснику замечание сделать.  Разбор происшествий с психологом. Детский суд. Под контролем взрослых за мелкие проступки как у Корчака.разбор НА СОВЕТЕ КОМАНДИРОВ КАК У МАКАРЕНКО для более старших. Ну и за преступления уже спецшкола или колония.