Художественную подсветку установят на московском Живописном мосту

На портале Regnum.ru рассказали об установке необходимого оборудования для создания архитектурно-художественной подсветки московского Живописного моста, который соединяет район Крылатское и Серебряный бор.
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