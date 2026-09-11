Жительница областного центра привлекается к уголовной ответственности за грабеж

В следственном отделе ОМВД России по Фрунзенскому району города Иваново расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж».
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