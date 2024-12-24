Задержан водитель, который сбил сани с маленькой девочкой. Им оказался 27-летний житель Марьяновского района.
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Задержан водитель, который сбил сани с маленькой девочкой. Им оказался 27-летний житель Марьяновского района.