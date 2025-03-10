Дорого - богато: после убийства женщины-таксиста и погромов в Коркино цыгане распродают свои роскошные дома

сжечь бы это всё и бульдозером сравнять,т.к вся эта гнусь построена на крови и обмане.Там нормальной жизни не будет никому,проклятое теперь это место.

ЕА

Евгений Алексеенко

«Удивительные люди. Цыгане, так и не о социализировались с 1917г., если не раньше. Они прошли и через ВОВ, но и это не изменило их психологии, традиции, образ жизни. Даже допустить, что им удастся продать имущество, но где-то купят новое, а это значит, что там они будут вести прежний образ жизни – не работать, совершать преступления, подкупать местных чиновников, вести тот же бизнес. Только уже в другом селе, деревне, городе», - резюмирует Nikolai Grigor'yevich Zub.Гнать их и их пособников в полиции.