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В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 4,2

В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 4,2

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции на официальной странице в социальной сети сообщило о землетрясении в провинции Адана магнитудой 4,2 балл.

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