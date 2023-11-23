А во Франции лидер партии "Патриоты" возмущён тем, что Евросоюз платит Украине, а в стране сокращают расходы на здравоохранениеЗавершить специальную военную операцию на Украине призвал Россию на саммите G20 канцлер Германии Олаф Шольц.