А во Франции лидер партии "Патриоты" возмущён тем, что Евросоюз платит Украине, а в стране сокращают расходы на здравоохранениеЗавершить специальную военную операцию на Украине призвал Россию на саммите G20 канцлер Германии Олаф Шольц.
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