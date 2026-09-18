Что с новым шаром на площади Бухгольца? Горожане обратили внимание на его странный вид. При рассмотрении конструкции издалека она выглядит местами неоднородной, но вполне аккуратной.
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