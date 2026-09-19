🚨 Прокуратура Крыма контролирует проверку по смертельному ДТП в Симферополе По предварительной информации, водитель иномарки выезжал со второстепенной дороги на улицу Киевская и столкнулся с мотоциклистом.
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