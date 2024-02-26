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Закон, порядок, государство

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В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей

В полицию обратился житель Барнаула с сообщением о кражах из автомобилей. Из машин, в большинстве случаев грузовых, припаркованных в Ленинском, Индустриальном и Железнодорожном районах, неизвестный по ночам, взломав двери, похищал чужое имущество.

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