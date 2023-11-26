Актриса Зеглер вспомнила, что Стивен Спилберг запретил ей моргать на съемках

Актриса латиноамериканского происхождения Рэйчел Зеглер вспомнила о съемках в фильме "Вестсайдская история" режиссера Стивена Спилберга, рассказав о главном наставлении постановщика в самом начале съемок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии