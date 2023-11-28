Коллапс в Пулково: тысячи пассажиров застряли в аэропорту

Нелегко пришлось и пассажирам, застрявшим из-за непогоды в петербургском аэропорту Пулково. Сильнейший снегопад стал причиной отмены или задержки десятков рейсов и истрепанных нервов сотен человек, которые не смогли вовремя улететь.
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