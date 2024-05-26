Антонов: оскорбление Байдена в адрес Путина направлено против российского народа

Игорь Прийма

Господи, вы думаете наши возмущения дойдут до этого старого, на грани безумия МУДАКА ??? Вы посмотрите на его идиотский оскал, на его движения... Молодцы пиндосы, достойного презика избрали и хотят переизбрать --- все вы такие же уроды, как и ваш говорящий "сухарь" !!!