Очередное оскорбление американского лидера Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина направлено против всего народа страны, оно является недопустимым.
Антонов: оскорбление Байдена в адрес Путина направлено против российского народа
Комментарии
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Игорь Прийма
Господи, вы думаете наши возмущения дойдут до этого старого, на грани безумия МУДАКА ??? Вы посмотрите на его идиотский оскал, на его движения... Молодцы пиндосы, достойного презика избрали и хотят переизбрать --- все вы такие же уроды, как и ваш говорящий "сухарь" !!!
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15 час.
roudenkos Руденко Светлана
Там маразм старческий уже зашкаливает и не только у Байдена , Блинкен такой же - вырожденцы.
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14 час.
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