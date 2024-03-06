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В Копейске сотрудница муниципального учреждения предстанет перед судом за аферу с премиями

В Копейске сотрудница муниципального учреждения предстанет перед судом за аферу с премиями

Сотрудница бюджетного учреждения Копейска присвоила больше полумиллиона рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Копейский городской суд направлено уголовное дело о мошенничестве.

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