Новый закон в России: банки будут проверять снятие денег через банкомат.

С 1 июня в России начинает действовать закон, направленный на защиту граждан от мошенничества. Александр Хаминский сообщил, что банки обязаны проверять сомнительные снятия наличных и могут ограничить выдачу до 50 тысяч рублей в день в случае подозрений.