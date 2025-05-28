Новый закон в России: банки будут проверять снятие денег через банкомат.

С 1 июня в России начинает действовать закон, направленный на защиту граждан от мошенничества. Александр Хаминский сообщил, что банки обязаны проверять сомнительные снятия наличных и могут ограничить выдачу до 50 тысяч рублей в день в случае подозрений.
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