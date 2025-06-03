Россиянам назвали скрытые причины разрушения зубов

Даже при тщательном уходе зубы могут разрушаться, предупредила стоматолог «Скандинавского Центра Здоровья» Екатерина Цыбина.
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