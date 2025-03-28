США проанализируют позицию России по отмене санкций

Вашингтон проанализирует позицию Москвы и рассмотрит ее предложения об отмене антироссийских ограничений в контексте урегулирования украинского кризиса, после чего президент Дональд Трамп определит дальнейшие действия.
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