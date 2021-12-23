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Занятия в младших классах Биробиджана отменили из-за аномальных морозов

Занятия в школах для детей начальных классов, проживающих в отдаленных районах Биробиджана, отменили из-за аномальных морозов, сообщает мэрия.

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