Занятия в младших классах Биробиджана отменили из-за аномальных морозов

Занятия в школах для детей начальных классов, проживающих в отдаленных районах Биробиджана, отменили из-за аномальных морозов, сообщает мэрия.
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