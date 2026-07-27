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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мамедов о победе Граудыня на чемпионате мира: «Паша – молодец, очень надежно фехтовал. Настоящий д’Артаньян»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался о победе саблиста Павла Граудыня на чемпионате мира в Гонконге.

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