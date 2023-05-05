Минобороны Британии ответило на критику из-за поставок Украине снарядов с ураном

Радиационное излучение боеприпасов с обедненным ураном неотличимо от естественного радиационного фона в местах ударов, а влияние таких снарядов ограничивается остатками машины-мишени и «некоторым потенциальным загрязнением тяжелыми металлами».
Радиационное излучение боеприпасов с обедненным ураном неотличимо от естественного радиационного фона в местах ударов, а влияние таких снарядов ограничивается остатками машины-мишени и «некоторым потенциальным загрязнением тяжелыми металлами».
Свежие комментарии