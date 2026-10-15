Квартиры на средних этажах многоквартирных домов могут быть более комфортными для проживания благодаря сочетанию естественного освещения, меньшего уровня уличного шума и загрязнения воздуха, рассказала хирург, кандидат медицинских наук Кристина Галиченко в беседе с «Пятым каналом».