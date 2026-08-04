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Утро.ru

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Ариана Гранде временно исчезнет со сцены после нового скандала вокруг ее внешности

Ариана Гранде временно исчезнет со сцены после нового скандала вокруг ее внешности

Ариана Гранде на протяжении продолжительного времени подвергается нападкам из-за своей внешности. Новый клип Petal вызвал бурную волну критики в соцсетях: поклонники обратили внимание на сильную худобу знаменитости и начали говорить о ее изменившемся образе.

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