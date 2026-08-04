Ариана Гранде временно исчезнет со сцены после нового скандала вокруг ее внешности

Ариана Гранде на протяжении продолжительного времени подвергается нападкам из-за своей внешности. Новый клип Petal вызвал бурную волну критики в соцсетях: поклонники обратили внимание на сильную худобу знаменитости и начали говорить о ее изменившемся образе.