Ариана Гранде временно исчезнет со сцены после нового скандала вокруг ее внешности

Ариана Гранде на протяжении продолжительного времени подвергается нападкам из-за своей внешности. Новый клип Petal вызвал бурную волну критики в соцсетях: поклонники обратили внимание на сильную худобу знаменитости и начали говорить о ее изменившемся образе.
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