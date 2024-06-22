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25 «весомых» доказательств того, что лосины идут не всем девушкам!

25 «весомых» доказательств того, что лосины идут не всем девушкам!

В народе шутят, что худышки считают себя полненькими, полненькие считают себя толстыми, толстые смирились с критикой и называют себя «жирухами», ну а «жирухи» надели леопардовые лосины и …красотки! Собственно, красотки в лосинах и стали героинями этого поста, с чем вам пора смириться… .

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