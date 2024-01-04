В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1950 года

В Петербурге, где утром в четверг было минус 25,3 градуса, побит температурный минимум, ранее приходившийся на 4 января 1950 года, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.
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