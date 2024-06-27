В Хабаровске пройдёт конкурс "Лучший двор, лучший подъезд"

В этом году традиционному конкурсу "Лучший двор, лучший подъезд" в Хабаровске исполняется 23 года. Мероприятие организовано администрацией города, целью которого является привлечение горожан к благоустройству и санитарной очистке территории, а также распространение положительного опыта содержания многоквартирных домов.