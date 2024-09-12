Пеликан, который живёт в России

﻿﻿А еще у него интересная прическа. Это далматинский пеликан, птица семейства Pelicanidae. Эта мощная птица всю зиму обитает в Северной Африке и на юге Ирана, а для гнездования прилетает к берегам Азовского, Каспийского и Черного морей.