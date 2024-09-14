Америка восторгается русским вундеркиндом, хотя он пока ничего не сделал! Мичков очаровал всех в матче молодежи

Эра Матвея в «Филадельфии» официально началась.За океаном стартовали тренировочные лагеря команд НХЛ для новичков — молодежь уже рубится за свои шансы, пока ветераны допивают последнее пиво перед началом предсезонной подготовки.
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