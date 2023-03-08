Светские львицы Эллады

Б. Спрангер. Филлида и Аристотель Древнегреческих гетер часто считают публичными женщинами, однако данное мнение глубоко ошибочно, гетеры в Афинах, Коринфе, других городах Эллады занимали совсем другое, достаточно уникальное положение.
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