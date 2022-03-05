Италия готова провести матчи чемпионата Украины у себя

Италия готова провести оставшуюся часть сезона чемпионата Украины у себя. Об этом сообщил глава Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина.

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