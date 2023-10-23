Победа над "Автомобилистом" стала для "Сибири" третьей подряд в чемпионате КХЛ

Новосибирский хоккейный клуб занимает седьмое место в Восточной конференции с 23 очками.Новосибирская "Сибирь" одержала третью победу подряд в рамках чемпионата КХЛ, переиграв в Екатеринбурге "Автомобилист" со счётом 3:1.
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