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Добивание Айзейи Хартенштайна и победный бросок Де’Аарона Фокса – в десятке лучших моментов дня

Добивание Айзейи Хартенштайна и победный бросок Де’Аарона Фокса – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов матчей, сыгранных 5 ноября. Добивание сверху Айзейи Хартенштайна («Нью-Йорк») и победный бросок от центрального круга Де’Аарона Фокса («Сакраменто») возглавили Топ-10.

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