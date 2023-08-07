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Евсеев о «Факеле» без очков: «Не хватает агрессии и запредельного желания. Остались в РПЛ и думаем, что будем плыть по течению»

Евсеев о «Факеле» без очков: «Не хватает агрессии и запредельного желания. Остались в РПЛ и думаем, что будем плыть по течению»

Главный тренер воронежцев высказался после матча с «Балтикой» (1:2) в 3-м туре. — Раз мы проиграли, значит, соперник на один гол больше забил, выиграл.

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