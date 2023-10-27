Жители Пензы просят сделать остановку на Российской улице

В социальной сети «Вконтакте» на странице губернатора Олега Мельниченко горожанка оставила комментарий, в котором просит местных властей сделать остановочный павильон для жителей района Кижеватова в Пензе.
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