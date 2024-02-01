Сальдо заявил о резком снижении желающих идти на фронт украинцев

REUTERS/Stringer Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что становится меньше украинцев, которые хотят отправиться на фронт, но киевские власти отправляют их насильно воевать, сообщают РИА Новости.
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