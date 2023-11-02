Южнокорейская разведка не успевает считать корабли. Ким отправил России миллионный снаряд, кучу солдат и готовит ещё

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Пару недель назад, со ссылкой на гражданскую южнокорейскую разведку beyondparallel, мы писали о том, что товарищ Ким отгрузил первые партии контейнеров с БК в Россию.
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