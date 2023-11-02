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Южнокорейская разведка не успевает считать корабли. Ким отправил России миллионный снаряд, кучу солдат и готовит ещё

Южнокорейская разведка не успевает считать корабли. Ким отправил России миллионный снаряд, кучу солдат и готовит ещё

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Пару недель назад, со ссылкой на гражданскую южнокорейскую разведку beyondparallel, мы писали о том, что товарищ Ким отгрузил первые партии контейнеров с БК в Россию.

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Комментарии
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AV
Andrey Volk
Грамотно Вы этого чмошника приложили!!!👍
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20 час.
ВВ
Владимир Витковский
У тебя очень говорящая кличка- сРанник- от опороса обгаженным ползаешь или уже позже опустили, чмо помойное???????
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19 час.
Олег Кульков
Так ведь кому война, а кому (нашим сраным олигархам) - мать родна!!!
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2 час.

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