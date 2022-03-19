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Расселл Уэстбрук перехватил мяч на последних секундах и перевел игру с «Рэпторс» в овертайм

Расселл Уэстбрук перехватил мяч на последних секундах и перевел игру с «Рэпторс» в овертайм

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук стал автором спасительного попадания под занавес четвертой четверти матча против «Рэпторс» (128:123 ОТ).

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