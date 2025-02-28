Хит-просвет от "Иванушек"

1995 год. Москва. Продюсер Игорь Матвиенко берётся за новый проект. У бойз-бенда с необычным названием "Иванушки International" уже есть несколько композиций, но выступают парни только на школьных дискотеках.
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