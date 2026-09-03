Дмитрий Хрулёв объяснил правила отказа от тура в случае болезни

Дмитрий Хрулёв из Международной Ассоциации медиаторов сообщил, что клиент может аннулировать тур до его начала по уважительным причинам, как болезнь.
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