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Царьград

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Дмитрий Хрулёв объяснил правила отказа от тура в случае болезни

Дмитрий Хрулёв объяснил правила отказа от тура в случае болезни

Дмитрий Хрулёв из Международной Ассоциации медиаторов сообщил, что клиент может аннулировать тур до его начала по уважительным причинам, как болезнь.

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