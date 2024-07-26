Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Наполеона и Гитлера

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что конфликт с Москвой нужно закончить, напомнив, что Россия ранее победила Наполеона и Гитлера.
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