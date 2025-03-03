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Компенсация расходов по оплате взносов на капремонт

Компенсация расходов по оплате взносов на капремонт

Компенсация расходов по оплате взносов на капремонтОбязанность по оплате взносов на капремонт действующим законодательством возложена исключительно на собственников помещений (как жилых, так и нежилых) в многоквартирном доме.

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