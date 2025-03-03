Компенсация расходов по оплате взносов на капремонт

Компенсация расходов по оплате взносов на капремонтОбязанность по оплате взносов на капремонт действующим законодательством возложена исключительно на собственников помещений (как жилых, так и нежилых) в многоквартирном доме.
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