Премьер Сунак заявил, интервью Путина звучит оскорбительно и британцы не такие

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обрушился с критикой на интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону и поведал об этом в эфире Sky News, скопировав реакцию Олафа Шольца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии