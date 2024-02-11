РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Премьер Сунак заявил, интервью Путина звучит оскорбительно и британцы не такие

Премьер Сунак заявил, интервью Путина звучит оскорбительно и британцы не такие

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обрушился с критикой на интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону и поведал об этом в эфире Sky News, скопировав реакцию Олафа Шольца.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Один Авангард... И, всё..
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12 час.
Shura
Как они запрыгали! Будто на горячую сковороду сели!
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10 час.
ВБ
Владимир Бурцев
А разве в Англии есть британцы?, там одни эмигранты и хохлы, да граждане с опахалом неизвестной нам страны.
Ответить
8 час.

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