NYT: в Иране задержали сотрудников сферы безопасности после атаки на главу ХАМАС

Десятки сотрудников сферы безопасности, а также офицеры разведки Ирана были задержаны властями страны на фоне продолжающегося расследования атаки на главу политбюро движения ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране.
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