Юрист Данилов назвал противозаконные пункты кредитных договоров

В большинстве случаев в кредитных договорах встречаются положения о страховке. Специалист Кирилл Данилов предупреждает, что обязательное страхование не включено ни в один законодательный акт, поэтому данное условие остается за решением клиента.
В большинстве случаев в кредитных договорах встречаются положения о страховке. Специалист Кирилл Данилов предупреждает, что обязательное страхование не включено ни в один законодательный акт, поэтому данное условие остается за решением клиента.
Свежие комментарии