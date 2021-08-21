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Юрист Данилов назвал противозаконные пункты кредитных договоров

Юрист Данилов назвал противозаконные пункты кредитных договоров

В большинстве случаев в кредитных договорах встречаются положения о страховке. Специалист Кирилл Данилов предупреждает, что обязательное страхование не включено ни в один законодательный акт, поэтому данное условие остается за решением клиента.

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