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Докатились: ФСБ и МВД обнаружило тайные схроны мигрантских диаспор – теперь ясно, что они готовили

Докатились: ФСБ и МВД обнаружило тайные схроны мигрантских диаспор – теперь ясно, что они готовили

В начале сентября в России произошла серия рейдов, проведенных силами ФСБ, МВД и Росгвардии. Задачей рейдов было обнаружение складов, схронов и грузовых контейнеров с оружием, которые оказались принадлежащими этническим диаспорам.

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Комментарии
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александр перминов
А то б.... не знали наши бдительные кРЕМЛЕВСКИЕ СЛУЖАКИ.тАКОЕ ВРЕМЯ А ЭТИ ИШАЧЬИ ОТРЕБЬЯ ПРУТ И ПРУТ СНАШАЮТСЯ РОЖАЮТ И ТАК ПРОЧЕЕ.эТУ ГНИЛЬ НАДО БЫЛО ЕЩЕ ГОДА 3 НАЗАД ПОШЕЛ ЗА ХЛЕБОМ НЕ ВЕРНУЛСЯ
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27 мин.
Алексей Сафронов
Так то оно так! Лишь ВВП, несмотря на то что много раз заявлял подробном знании всех проблем в России, не устает блаженно лыбаться, восхваляя братские отношения с всевозможным чурбаньем... С руиной уже до улыбался? Видимо на очереди СВО, но уже с чурбанами из аулов. Очень интересно, а в декабрьском шоу Путина перед народом, сможет он ответить на столь острый вопрос?
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20 мин.
Светлана Петрова
Азпров вообще нельзя пускать сюда, самые нахальные и взрывные люди, все решают диаспорой, все дозволено
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19 мин.

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