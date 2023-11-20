В начале сентября в России произошла серия рейдов, проведенных силами ФСБ, МВД и Росгвардии. Задачей рейдов было обнаружение складов, схронов и грузовых контейнеров с оружием, которые оказались принадлежащими этническим диаспорам.
Докатились: ФСБ и МВД обнаружило тайные схроны мигрантских диаспор – теперь ясно, что они готовили
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
александр перминов
А то б.... не знали наши бдительные кРЕМЛЕВСКИЕ СЛУЖАКИ.тАКОЕ ВРЕМЯ А ЭТИ ИШАЧЬИ ОТРЕБЬЯ ПРУТ И ПРУТ СНАШАЮТСЯ РОЖАЮТ И ТАК ПРОЧЕЕ.эТУ ГНИЛЬ НАДО БЫЛО ЕЩЕ ГОДА 3 НАЗАД ПОШЕЛ ЗА ХЛЕБОМ НЕ ВЕРНУЛСЯ
Ответить
27 мин.
Алексей Сафронов
Так то оно так! Лишь ВВП, несмотря на то что много раз заявлял подробном знании всех проблем в России, не устает блаженно лыбаться, восхваляя братские отношения с всевозможным чурбаньем... С руиной уже до улыбался? Видимо на очереди СВО, но уже с чурбанами из аулов. Очень интересно, а в декабрьском шоу Путина перед народом, сможет он ответить на столь острый вопрос?
Ответить
20 мин.
Светлана Петрова
Азпров вообще нельзя пускать сюда, самые нахальные и взрывные люди, все решают диаспорой, все дозволено
Ответить
19 мин.
Свежие комментарии