Докатились: ФСБ и МВД обнаружило тайные схроны мигрантских диаспор – теперь ясно, что они готовили

А то б.... не знали наши бдительные кРЕМЛЕВСКИЕ СЛУЖАКИ.тАКОЕ ВРЕМЯ А ЭТИ ИШАЧЬИ ОТРЕБЬЯ ПРУТ И ПРУТ СНАШАЮТСЯ РОЖАЮТ И ТАК ПРОЧЕЕ.эТУ ГНИЛЬ НАДО БЫЛО ЕЩЕ ГОДА 3 НАЗАД ПОШЕЛ ЗА ХЛЕБОМ НЕ ВЕРНУЛСЯ

Алексей Сафронов

Так то оно так! Лишь ВВП, несмотря на то что много раз заявлял подробном знании всех проблем в России, не устает блаженно лыбаться, восхваляя братские отношения с всевозможным чурбаньем... С руиной уже до улыбался? Видимо на очереди СВО, но уже с чурбанами из аулов. Очень интересно, а в декабрьском шоу Путина перед народом, сможет он ответить на столь острый вопрос?