Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Очередной экстренный саммит ЕС

Очередной экстренный саммит ЕС

Пишут, что любопытные российские ВКС сегодня ночью проверяли в Одесской области и Кривом Роге, действительно ли пиндосы отключили хохлам оповещения о воздушных атаках и сколько там осталось ракет для Пэтриот.

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