Военэксперт Ермаков: США готовятся к боевым действиям в космосе

Научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление американского министра ВВС Троя Мейнка о том, что США обладают орбитальными вооружениями для контроля космического пространства.