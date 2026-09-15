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Газета.ру

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Военэксперт Ермаков: США готовятся к боевым действиям в космосе

Военэксперт Ермаков: США готовятся к боевым действиям в космосе

Научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление американского министра ВВС Троя Мейнка о том, что США обладают орбитальными вооружениями для контроля космического пространства.

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