Иванов: в территориальных вопросах Украина может пойти по пути Японии

Украине придется смириться с новыми реалиями на земле де-факто. Однако украинское руководство будет искать лазейки де-юре оставить вопрос открытым для себя и своих союзниковОб этом в интервью изданию Украина.
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