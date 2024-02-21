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Неуместные сплетни: Хазанов о своей эмиграции и Алле Пугачевой

Неуместные сплетни: Хазанов о своей эмиграции и Алле Пугачевой

Столичный Театр эстрады озарился всплеском негодования. Геннадий Хазанов, его бессменный худрук, оказался в центре внимания не благодаря своему искрометному юмору, а из-за слухов о его эмиграции и неприязни к Алле Пугачевой.

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