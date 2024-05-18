Крымский спортсмен выиграл золото на двух турнирах Мировой теннисной серии

Поздравляем Ходорченко Михаила учащегося УОР Краснолесье и воспитанника клуба «Ситек-Динамо» СШ-2 с победой в одиночном разряде на двух турнирах Мировой Теннисной серии ITF World Tennis Tour Juniors «SOMONI CUP 2024”, проходивших в столице Таджикистана Душанбе с 05.
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