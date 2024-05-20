Отопительный сезон в Ижевске завершился во второй раз в этом году

В Ижевске завершается отапливание жилых домов и социальных объектов. Это уже второе подобное решение за месяц, поскольку первые попытки отключить отопление были предприняты 26 апреля, но затем наступило резкое похолодание, вынудившее городские власти вернуться к обычному графику.
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